Рок – в Спасском-Лутовиново

На открытой сцене усадебного парка состоялся акустический концерт экс-солиста групп «Автограф» и «Ария» Артура Беркута. Выступление стало финальной точкой в съемках фильма «Путешествие по неизвестной Орловщине». Фильм
снимали студенты Орловского колледжа искусств. Творческую группу возглавил орловец Евгений Григорьев.
Мероприятие прошло при соблюдении социальной дистанции с использованием медицинских масок. Согласно Указу губернатора Орловской области, масочный режим на территории региона сохраняется до 31 августа.