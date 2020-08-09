Рок – в Спасском-Лутовиново Артур Беркут выступил в музее-заповеднике И.С. Тургенева в рамках «Спасского фестиваля».





На открытой сцене усадебного парка состоялся акустический концерт экс-солиста групп «Автограф» и «Ария» Артура Беркута. Выступление стало финальной точкой в съемках фильма «Путешествие по неизвестной Орловщине». Фильм снимали студенты Орловского колледжа искусств. Творческую группу возглавил орловец Евгений Григорьев. Мероприятие прошло при соблюдении социальной дистанции с использованием медицинских масок. Согласно Указу губернатора Орловской области, масочный режим на территории региона сохраняется до 31 августа.





Орловское Информбюро

9 августа 2020 года



