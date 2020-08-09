Сегодня – День строителя

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Сегодня – День строителяПоздравление Правительства Орловской области.
Уважаемые работники и ветераны строительного комплекса!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Отрасль строительства на Орловщине – одна из самых быстрорастущих и развивающихся. Строители постоянно держат руку на пульсе глобальных изменений и внедряют современные технологии и новые способы в свою работу.
От вашего ежедневного труда зависит комфортная жизнь и благополучие жителей региона. Благодаря вам вырастают многоквартирные дома, строятся дороги, учреждения образования, спорта и культуры, промышленные производства, инженерная инфраструктура.
Дорогие друзья!
Вы – настоящие труженики, гордость и опора Орловщины. Правительство Орловской области и все жители благодарны вам за столь тяжелый, но очень важный труд, помогающий процветанию региона.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, исполнения всех желаний, достижения целей, успехов и благополучия!
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Орловское Информбюро
9 августа 2020 года