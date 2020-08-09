Сегодня – День строителя

Поздравление Правительства Орловской области.

Уважаемые работники и ветераны строительного комплекса!



Поздравляем вас с профессиональным праздником!



Отрасль строительства на Орловщине – одна из самых быстрорастущих и развивающихся. Строители постоянно держат руку на пульсе глобальных изменений и внедряют современные технологии и новые способы в свою работу.

От вашего ежедневного труда зависит комфортная жизнь и благополучие жителей региона. Благодаря вам вырастают многоквартирные дома, строятся дороги, учреждения образования, спорта и культуры, промышленные производства, инженерная инфраструктура.

Дорогие друзья!

Вы – настоящие труженики, гордость и опора Орловщины. Правительство Орловской области и все жители благодарны вам за столь тяжелый, но очень важный труд, помогающий процветанию региона.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, исполнения всех желаний, достижения целей, успехов и благополучия!

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ