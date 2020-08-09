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98 млн рублей получит Орловщина на развитие села

Деньги направят на комплексное развитие четырех сельских территорий.


Четыре проекта комплексного развития сельских территорий Орловской области включены в Перечень отобранных проектов, на финансирование которых предусмотрены средства в размере 98,2 млн рублей. Деньги поступят в 2021 году, сообщает информационный портал Орловской области.
 
На комплексное развитие д. Аниканово и д. Толмачево Аникановского сельского поселения Мценского района предусмотрено 12,1 млн рублей; д. Хардиково Платоновского сельского поселения Орловского района – 55,7 млн рублей; села Бакланово Спасского сельского поселения Орловского района – 23,7 млн рублей; Городищенского и Луначарского сельских поселений Урицкого района – 6,7 млн рублей.
 
В этом году в Орловской области реализуются два проекта - в деревне Еропкино-Большак Яковлевского сельского поселения Свердловского района (10,5 млн рублей) и Большеколчевского сельского поселения Кромского района (19,9 млн рублей).
Фото пресс-службы губернатора Орловской области



Орловское Информбюро
9 августа 2020 года
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