98 млн рублей получит Орловщина на развитие села Деньги направят на комплексное развитие четырех сельских территорий.





Четыре проекта комплексного развития сельских территорий Орловской области включены в Перечень отобранных проектов, на финансирование которых предусмотрены средства в размере 98,2 млн рублей. Деньги поступят в 2021 году, сообщает информационный портал Орловской области На комплексное развитие д. Аниканово и д. Толмачево Аникановского сельского поселения Мценского района предусмотрено 12,1 млн рублей; д. Хардиково Платоновского сельского поселения Орловского района – 55,7 млн рублей; села Бакланово Спасского сельского поселения Орловского района – 23,7 млн рублей; Городищенского и Луначарского сельских поселений Урицкого района – 6,7 млн рублей. В этом году в Орловской области реализуются два проекта - в деревне Еропкино-Большак Яковлевского сельского поселения Свердловского района (10,5 млн рублей) и Большеколчевского сельского поселения Кромского района (19,9 млн рублей).

Фото пресс-службы губернатора Орловской области





Орловское Информбюро

9 августа 2020 года



