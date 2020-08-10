Под Орлом произошло смертельное ДТП с участием квадроцикла

Роковое столкновение произошло днем 8 августа.

По сообщению УГИБДД УМВД России по Орловской области, квадроцикл, на котором ехали четыре человека, столкнулся с деревом. ДТП произошло на грунтовой дороге, ведущей к поселку Дружный.

В результате происшествия 29-летний мужчина от полученных травм скончался на месте до прибытия бригады медиков. Три человека получили телесные повреждения и были госпитализированы. В ходе уголовного расследования будет установлено, кто из участников ДТП управлял транспортным средством.

Всего за прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 32 ДТП, среди которых 8 ДТП с пострадавшими, в результате 10 человек получили травмы, 2 погибли.