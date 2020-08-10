Коронавирус: в Орловской области 50 новых случаев заболевания Всего в регионе с начала наблюдений выявлено 6016 случаев коронавирусной инфекции.





50 новых случаев заражения COVID-19. По данным сайта стопкоронавирус.рф , в Орловской области по состоянию на 10 августа выявленоновых случаев заражения COVID-19. Число больных в настоящее время – 1283. Выздоровели – 4639. Умерло - 94.









Орловское Информбюро

10 августа 2020 года



