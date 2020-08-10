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Выпускница Мезенского педколледжа представила Орловщину на отборочных соревнованиях для участия в финале Worldskills Russia

В компетенции «Преподавание в младших классах» выступила победительница регионального этапа Анна Кулдымова.


Выпускница Мезенского педколледжа Анна Кулдымова в этом году представляет Орловщину в отборочных соревнованиях для участия в финале VIII национального чемпионата «Молодые профессионалы» в компетенции «Преподавание в младших классах». Победительница регионального конкурса четыре месяца готовилась к этому этапу. Задания предстояло выполнить непростые, такие как подготовка фрагмента урока по изучению нового материала, разработка технологической карты, презентация заданий на четырех платформах, проведение видеоконференции, разработка методических рекомендаций. 
 
Задание второго дня соревнований стало известным за несколько минут до начала состязаний. Причем не только тема урока, но и предмет. Анне пришлось подготовить урок по предмету «Окружающий мир» на тему «Что такое экология». На подготовку задания давалось два часа.
 
52 региона страны принимают участие в соревнования профессионального мастерства по этой компетенции. Все данные по интернету поступают в Ярославль. Там работает команда экспертов, которые и выберут лучшего педагога начальных классов. Финал в этом году пройдет с 6 по 21 сентября, также в дистанционном формате. 



Татьяна Тимохина
10 августа 2020 года
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