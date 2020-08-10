Ночью на трассе под Орлом погиб мотоциклист

ДТП произошло на 53 километре автодороги Москва – Киев – Комаричи -Дмитровск – Кромы в 3:20 минут.

Как сообщает УГИБДД УМВД России по Орловской области, 39-летний мужчина, управляя не зарегистрированным транспортным средством, допустил наезд на катившего мопед семнадцатилетнего юношу. В результате происшествия водитель мотоцикла скончался на месте аварии до прибытия бригады медиков. Пешеход с полученными травмами был госпитализирован.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 32 ДТП, среди которых 8 ДТП с пострадавшими, в результате 10 человек получили травмы, 2 погибли.