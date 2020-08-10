В результате ДТП под Орлом опрокинулась легковушка

Авария произошла в минувшее воскресенье, 9 августа, около полудня.

По информации УГИБДД УМВД России по Орловской области, 44-летний водитель «Шевроле Нивы» не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Пассажир автомобиля - женщина 1955 года рождения - получила травмы.

За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 32 ДТП, среди которых 8 ДТП с пострадавшими, в результате 10 человек получили травмы, 2 погибли.