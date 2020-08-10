В «Спасском-Лутовиново» выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева Концерт запланирован на 12 августа.





В среду, 12 августа, в рамках Всероссийского тура на открытой сцене музея-заповедника И.С.Тургенева «Спасское-Лутовиново» выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.



Начало в 16 часов. В среду, 12 августа, в рамках Всероссийского тура на открытой сцене музея-заповедника И.С.Тургенева «Спасское-Лутовиново» выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Об организации транспорта в Спасское-Лутовиново будет сообщено дополнительно.





Орловское Информбюро

10 августа 2020 года



