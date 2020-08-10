Водитель отечественной легковушки получил травмы в ДТП под Орлом

Авария произошла вечером в воскресенье.

25-летний водитель ВАЗ-2109 двигался по автодороге Знаменское – Узкое – Пешково и на 15 километре трассы не справился с управлением, в результате чего допустил съезд в правый кювет по ходу движения. В результате ДТП водитель получил травмы.

За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 32 ДТП, среди которых 8 ДТП с пострадавшими, в результате 10 человек получили травмы, 2 погибли.