Водитель отечественной легковушки получил травмы в ДТП под Орлом

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Водитель отечественной легковушки получил травмы в ДТП под ОрломАвария произошла вечером в воскресенье.
25-летний водитель ВАЗ-2109 двигался по автодороге Знаменское – Узкое – Пешково и на 15 километре трассы не справился с управлением, в результате чего допустил съезд в правый кювет по ходу движения. В результате ДТП водитель получил травмы.
За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 32 ДТП, среди которых 8 ДТП с пострадавшими, в результате 10 человек получили травмы, 2 погибли.
Орловское Информбюро
10 августа 2020 года