Дайверы орловского подводного клуба «Диво» отправились в экспедицию на остров Валаам

На этот раз цель визита не только исследовать затонувшие объекты, но и доставить икону Священномученика Кукши Печерского, которая будет храниться в Спасо-Преображенском монастыре. Перед поездкой нам удалось пообщаться с дайверами и узнать, с каким настроем орловская команда едет на Ладожское озеро?

Покорять Ладожское озеро команда орловского клуба подводного плавания «Диво» будет уже в пятый раз. Как рассказал руководитель клуба Сергей Куликов, целью экспедиции является не только исследование затонувших объектов, которых под ладожскими водами еще очень много, но и съемки продолжения документального фильма про пароход «Валаам». И месте с орловскими дайверами в экспедицию отправилась икона Священномученика Кукши Печерского.

Преподобный Кукша славится как просветитель земли Орловской. И теперь Орловщину с Валаамом свяжется крепкая духовная нить. Освященный образ будет подарен Валаамской обители. Помимо иконы дайверы планируют подарить музею Валаама фрагменты найденных вещей с парохода, репродукцию фотографии корабля, который был поднят.

Сергей Куликов руководитель клуба подводного плавания «Диво»: «Наша задача - исследование монастырской бухты острова Валаам. У монастыря всегда была своя пристань, свой флот, и мы думаем, что под водой с тех времен сохранились какие-либо объекты. Самому владыке Валаама это интересно. Недавно с этого парохода, который мы нашли, было поднято молоко, пролежавшее под водой 80 лет. Сейчас это молоко передано на экспертизу».

Вернуться из экспедиции орловские дайверы планируют 13 августа. Они обещали каждый день делиться своими уникальными подводными находками в социальных сетях.