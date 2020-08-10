В садике должны быть безопасно

Сейчас в детских садах Орловской области работают дежурные группы. К обычному формату работы дошкольные учреждения вернутся 17 августа. И уже стартовала кампания по приемке дошкольных образовательных учреждений к зиме.

До 13 августа межведомственным комиссиям предстоит обследовать и принять к работе 77 дошкольных учреждений областного центра.

Наибольшее внимание уделяется путям эвакуации, наличию и исправности первичных средств пожаротушения. Проверят и работу прямой связи между экстренным пультом детского сада и диспетчером службы 112.

Как сообщили в городском управлении образования, пока проверки учреждений дошкольного звена в Орле проходят без неприятных сюрпризов.

Свои коррективы в приемку детских садов на этот раз внесла пандемия. Один из решающих критериев для проверяющих в этом году – меры профилактики новой коронавирусной инфекции.