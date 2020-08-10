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На Орловщине зафиксирован новый очаг коронавирусной инфекции

Заболели сотрудники и постояльцы Богдановского дома-интерната для престарелых и инвалидов.


Диагноз подтвердился у 24 сотрудников учреждения - они госпитализированы. Симптомы также выявлены у 13 постояльцев, они тоже находятся в больнице.
 
Ситуацию обсудили сегодня на заседании регионального правительства. Там же было озвучено предположение, что инфекцию в соцучреждение занесла одна из санитарок, у которой заболел супруг. 
 
Интернат сейчас работает в карантинных условиях. Персонал заступает на двухнедельную смену, пройдя обследование на коронавирус. Работают сотрудники, не покидая дом инвалидов. По данному факту начата служебная проверка. Губернатор поручил разобраться, как в  закрытом учреждении могли оказаться люди с признаками коронавирусной инфекции.

Кроме того, как сообщил глава регионального Роспотребнадзора Александр Румянцев, среди очагов заболевания по-прежнему находятся Орловская областная психиатрическая больница, Орловская областная клиническая больница, больница скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко.
Общее количество инфицированных в озвученных организациях составляет шестьсот тридцать два человека.
 
Также зарегистрированы случаи коронавируса в основном корпусе Орловского перинатального центра, в связи с чем главврачу учреждения выданы необходимые предписания, сообщает информационный портал Орловской области.
 
Согласно последним данным, за сутки в регионе - 50 новых случаев заболевания коронавирусом.



Антон Киселёв
10 августа 2020 года
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