На Орловщине зафиксирован новый очаг коронавирусной инфекции Заболели сотрудники и постояльцы Богдановского дома-интерната для престарелых и инвалидов.





Диагноз подтвердился у 24 сотрудников учреждения - они госпитализированы. Симптомы также выявлены у 13 постояльцев, они тоже находятся в больнице. Ситуацию обсудили сегодня на заседании регионального правительства. Там же было озвучено предположение, что инфекцию в соцучреждение занесла одна из санитарок, у которой заболел супруг.



Кроме того, как сообщил глава регионального Роспотребнадзора Александр Румянцев, среди очагов заболевания по-прежнему находятся Орловская областная психиатрическая больница, Орловская областная клиническая больница, больница скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко. Общее количество инфицированных в озвученных организациях составляет шестьсот тридцать два человека.

Также зарегистрированы случаи коронавируса в основном корпусе Орловского перинатального центра, в связи с чем главврачу учреждения выданы необходимые предписания, сообщает информационный портал Орловской области Интернат сейчас работает в карантинных условиях. Персонал заступает на двухнедельную смену, пройдя обследование на коронавирус. Работают сотрудники, не покидая дом инвалидов. По данному факту начата служебная проверка. Губернатор поручил разобраться, как в закрытом учреждении могли оказаться люди с признаками коронавирусной инфекции. Согласно последним данным , за сутки в регионе - 50 новых случаев заболевания коронавирусом.





Антон Киселёв

10 августа 2020 года



