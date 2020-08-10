Минимальный набор продуктов питания на Орловщине стал немного дешевле Цена стала меньше почти на два процента.





Как сообщает Орёлстат, снижение составило 1,9% по сравнению с июнем текущего года, и в июле такая потребительская корзина обошлась кошелькам орловцев в 4253 рубля в расчете на месяц.





Артём Ежаков

10 августа 2020 года



