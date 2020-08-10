На Орловщине четыре квадрокоптера будут искать очаги возгорания в лесах Технику купили в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Сохранение лесов».





Квадрокоптеры с воздуха будут помогать работникам лесного хозяйства более оперативно обнаруживать очаг возгорания в лесах. В ближайшее время беспилотники «заступят на дежурство» для контроля за пожароопасной обстановкой. Если эффективность от использования дронов подтвердится на практике, в следующем году их арсенал пополнится, сообщает информационный портал Орловской области Сейчас специалисты изучают технические возможности новых помощников.







Орловское Информбюро

10 августа 2020 года



