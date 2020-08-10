Орловские спасатели пресекли несколько крупных пожаров

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Орловские спасатели пресекли несколько крупных пожаровЗа минувшие выходные огнеборцы ликвидировали три точки загорания.
По сообщению ГУ МЧС России по Орловской области, в минувшую субботу в Новосильском и Должанском районах были потушены горящие стерни площадью 10 и 3 гектара. В воскресенье пожарные выезжали в Верховский район для борьбы с возгоранием стерни площадью в четыре гектара.
С начала года было зарегистрировано 226 термоточек, 156 из которых подтвердились, площадь горения составляла от нескольких десятков квадратных метров до нескольких гектаров.
Артём Ежаков
10 августа 2020 года