Цены на потребительском рынке Орловщины стали чуть выше

Общий прирост за июнь-июль составил 0,4 процента.

По информации Орёлстата, больше всего на рынке продовольственных товаров подскочили в стоимости свинина, сосиски, сардельки и сахар-песок – почти на семь процентов. При этом почти на четверть упала цена на репчатый лук. Стали дешевле капуста белокочанная, свекла, помидоры, картофель, огурцы и бананы.



Также незначительный рост показали цены на услуги (0,6%) и непродовольственные товары (0,4%).