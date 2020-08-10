Цены на моторное топливо на Орловщине демонстрируют незначительный рост По сравнению с июлем ценовой прирост составил почти процент.





Больше всего поднялись ценники на газовое моторное топливо: оно стало дороже на 3,5%. Автомобильный бензин и дизельное топливо также продемонстрировали увеличение на 0,9% и 0,5% соответственно.





Артём Ежаков

10 августа 2020 года



