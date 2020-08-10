Орловский медцентр им. Круглой получил в дар аппарат для экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО)

Это своего рода искусственные легкие.

Аппарат подключается к организму пациента в те моменты, когда легкие и сердце не могут выполнять свою функцию. Этот метод используется далеко не во всех больницах нашей страны. В НКМЦ имени Круглой он будет применяться для купирования тяжёлой дыхательной недостаточности у новорожденных. Обучение работе на аппарате будут проходить врачи и других орловских больниц.

Аппарат ЭКМО поступил в НКМЦ им. Круглой от благотворительного фонда «Алёша».