Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Порог в 6 тысяч заболевших в Орловской области - перейден. Сегодня зафиксирован довольно высокий показатель. Выявлен новый очаг - в одном из соцучреждений региона.



- В Орле представители Россотрудничества обсуждают возможность реализовать проект «Малое Экспо».



- Владельцам незаконного игорного бизнеса вынесли приговоры.



- В регионе началась приемка дошкольных учреждений к работе в зимних условиях. Мы побывали в одном из рейдов.



- Над аллеями Спасского-Лутовиново разнеслась рок-музыка. Известный исполнитель дал там концерт.



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Вести-Орёл

10 августа 2020 года



