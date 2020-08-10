Дорога в школу должна быть безопасной!

Юные орловцы, посещающие учебные заведения, расположенные на улице Латышских стрелков в Орле, теперь в безопасности. Там появился тротуар.

Жители улицы Латышских стрелков не раз обращались в администрацию с просьбой сделать удобный и безопасный подход к нескольким учебным заведениям. А расположены здесь школа № 34, детский сад № 48, а также техникум и спортшкола.

В 2017 году к решению этой проблемы подключился Общероссийский народный фронт. Активисты почти три года добивались решения. И вот, к началу нового учебного года тротуар появился. Правда, есть еще недоработки. Как отметили в ОНФ, нужно сделать мигающий светофор и невысокое ограждение вдоль проезжей части, чтобы ребята не перебегали дорогу в неположенном месте.