В Орле обсуждают возможность проведения Садовой выставки «Малый ЭКСПО» Сегодня в Орле с рабочим визитом находится делегация Россотрудничества.





Россотрудничество выступило с предложением провести Садовую выставку «Малый ЭКСПО» в Орловской области на базе Всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых культур. Как отметил руководитель Федерального агентства по делам СНГ Евгений Примаков, Орловщина должна показывать за рубежом самые лучшие свои достижения.



Также делегация Россотрудничества посетила Орловский государственный университет им. И. С. Тургенева. Там состоялась встреча с иностранными студентами, а также заседание круглого стола с ректорами вузов Орловской области.





Орловское Информбюро

10 августа 2020 года



