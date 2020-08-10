Орловские выпускники узнают результаты апелляций о несогласии с полученными баллами ЕГЭ Речь идет об экзаменах, проведенных 24 и 25 июля.





Сегодня результаты обращений будут размещены на Федеральном информационном портале единого государственного экзамена и сайте ОРЦОКО. Официально ознакомиться с результатами перепроверки абитуриенты смогут 11 августа.





Артём Ежаков

10 августа 2020 года



