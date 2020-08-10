Рок-концерт в Спасском-Лутовиново. Как это было Экс-солист групп «Автограф» и «Ария» Артур Беркут выступил в музее-заповеднике И.С. Тургенева в рамках «Спасского фестиваля». Концерт состоялся на открытой сцене усадебного парка.





Рок-концерт – новое явление для усадьбы Ивана Сергеевича Тургенева. Посетители усадьбы привыкли слышать во время прогулок по Спасскому классическую музыку. Но, как отметил директор музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» Сергей Ступин, рок-музыка уже стала давно частью культуры 20 века и ее нельзя игнорировать.



Сергей Ступин, директор музея-заповедника «Спасское-Лутовиново»: «Иван Сергеевич говорил: тот, кто говорит, что любит только серьезную и классическую музыку, на самом деле не любит никакую. Я думаю, что эта музыка ему бы понравилась, живи он в это время».

Понравилось и зрителям. Но часовое выступление пролетело слишком быстро, чтобы преданные поклонники смогли насладиться творчеством, а те, кто услышал эти песни впервые, – до конца ощутить всю прелесть рока.



Артур Беркут, рок-музыкант: «Замечательная атмосфера, прекрасная публика. Я бы не сказал, что это самое необычное место, где мне приходилось выступать, но прием был потрясающий».

Концерт Артура Беркута стал не только частью «Спасского фестиваля», но и финальной точкой в съемках фильма «Путешествие по неизвестной Орловщине». Две недели назад съемки стартовали в Орле. Творческую группу возглавил орловец Евгений Григорьев.



Евгений Григорьев, автор проекта: «Сбылась моя маленькая мечта. Но окончательно она исполнится тогда, когда мы смонтируем кино, которое снимали в течение двух недель. Мы обязательно покажем всем, кто живет в Орловской области и самое главное тем, кто живет за ее пределами, что к нам можно и нужно ехать».



Съемки для рок-музыканта дело привычное. Но для орловского фильма Артуру Беркуту пришлось летать на параплане и даже доить козу.



Впереди у авторов документального фильма – часы монтажа, а у руководства музея-заповедника – новые проекты, о которых мы обязательно скоро узнаем.





Анастасия Дорохова

10 августа 2020 года



