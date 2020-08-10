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Департамент образования Орловской области отчитался за ЕГЭ 2020

В 2020 году в регионе все одиннадцатиклассники по результатам промежуточной аттестации получили аттестаты, а 510 выпускников награждены медалью «За особые успехи в учении».


Из 3275 человек, участвовавших этим летом в экзаменационной кампании, почти каждый третий абитуриент набрал более 220 баллов за три учебных предмета. Отметка от 250 и выше покорилась 403 выпускникам, а 160 человек достигли планки 270 баллов и выше.

Чуть больше сотни человек получили максимальные сто баллов как минимум в одной учебной дисциплине, а 15 учащихся достигли такого же результата сразу по двум предметам, сообщает региональный центр оценки качества образования.


Артём Ежаков
10 августа 2020 года
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