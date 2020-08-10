Сегодня орловским пожарным удалось отстоять горящий частный дом Возгорание произошло в первой половине дня на окраине Северного района. ЧП случилось на улице Спасской и обошлось без пострадавших.





Как сообщил пожилой хозяин постройки, заметив из-под кровли первый дымок, он растерялся. Оттого и сигнал о пожаре на пульт 112 был запоздалым. Оплошность домовладельца в МЧС компенсировали своими оперативными действиями. Решение стянуть к месту происшествия свободные караулы трех пожарных частей города предопределило ход тушения. Пресечь распространение пламени удалось почти сразу же.



Сам хозяин связывает возгорание с неисправностью дымохода газового водонагревателя.



Окончательные выводы о причинах ЧП сделают дознаватели МЧС.





Иван Суверин

10 августа 2020 года



