Орловские аграрии намолотили два миллиона тонн зерна С этим достижением их поздравил губернатор Андрей Клычков.





Уважаемые хлеборобы,

труженики агропромышленного комплекса!

Примите мои поздравления с новым трудовым достижением – намолотом двух миллионов тонн зерна урожая 2020 года!



Благодаря вашим самоотверженным усилиям, высокому профессионализму, взаимопомощи, победному настрою – взят очередной важный рубеж на пути к рекордному орловскому урожаю.



Искренне желаю вам сил и здоровья для новых свершений! По линии государственной поддержки вам всегда обеспечен «зеленый свет».



Пусть и погода тоже не подведет, позволит качественно и без потерь убрать хлеб!

Губернатор Орловской области

А.Е. Клычков





Орловское Информбюро

10 августа 2020 года



