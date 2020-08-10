Орловские аграрии намолотили два миллиона тонн зерна

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Орловские аграрии намолотили два миллиона тонн зернаС этим достижением их поздравил губернатор Андрей Клычков.
Уважаемые хлеборобы,
труженики агропромышленного комплекса!
Примите мои поздравления с новым трудовым достижением – намолотом двух миллионов тонн зерна урожая 2020 года!
Благодаря вашим самоотверженным усилиям, высокому профессионализму, взаимопомощи, победному настрою – взят очередной важный рубеж на пути к рекордному орловскому урожаю.
Искренне желаю вам сил и здоровья для новых свершений! По линии государственной поддержки вам всегда обеспечен «зеленый свет».
Пусть и погода тоже не подведет, позволит качественно и без потерь убрать хлеб!
Губернатор Орловской области
А.Е. Клычков
Орловское Информбюро
10 августа 2020 года