Орловщина. Коронавирус Карта распространения коронавирусной инфекции в регионе.





По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 10 августа в регионе зарегистрированы 6016 случаев заболевания коронавирусом. На сегодня выявлено 50 новых случаев заболевания.



Общее число больных в Орловской области составляет 1283 человека, выздоровели 4639 человека. 94 пациента с коронавирусной инфекцией скончались.



В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2912 жителей Орла, 705 – в Орловском районе, 593 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 198 – в Ливнах, 164 – в Болховском районе, 148– в Урицком районе, 129 – в Новодеревеньковском районе, 128 – в Дмитровском районе, 94 – в Хотынецком районе, 88 − в Ливенском районе, 80 – в Новосильском районе, 78 – в Свердловском районе, 77 – в Кромском районе, 73 – в Верховском районе, 67 − в Покровском районе, 63 – в Шаблыкинском районе, 60 – в Малоархангельском районе, 58 – в Знаменском районе, 55 – в Глазуновском районе, 53 – Залегощенском районе, 49 − в Должанском районе, 39 – в Колпнянском районе, 37 – в Троснянском районе, 26 – в Сосковском районе, по 21 – в Корсаковском и Краснозоренском районах.





Сегодня стало известно о нескольких очагах COVID-19 в регионе. Очаги зарегистрированы в областной психиатрической больнице, областной клинической больнице, больнице скорой медицинской помощи им. Семашко и в Богдановском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Общее количество инфицированных в этих организациях составляет шестьсот тридцать два человека.













Орловское Информбюро

10 августа 2020 года



