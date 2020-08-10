Сегодня начался прием плановых больных в стационарах Орловской области Однако чтобы попасть на лечение, необходимо выполнить требования безопасности.





Из-за карантина, вызванного пандемией, все больницы региона оказывали до последнего времени только экстренную помощь. Теперь отложенные на время не угрожающие жизни болезни снова будут лечить.



Игорь Дробязгин, главный врач больницы им. Н.А. Семашко:«Больница им. Семашко с сегодняшнего дня будет принимать больных на плановое лечение. Это разные болезни - глазные, ортопедические, гинекологические, которые в период эпидемии мы не могли планово лечить. Многие пациенты уже знают, когда они придут к нам на операцию, это уже согласовано с докторами, с отделениями, и работа будет вестись в спокойном плановом режиме».

Начнут выполнять теперь и высокотехнологичные операции, после которых на восстановление требуется время. Такие, например, как замена сустава.



Борис Мордвинов, зав. отделением травматологии и ортопедии больницы им. Семашко: «Мы потихонечку будем налаживать этот процесс, без какого-то, я очень надеюсь, ажиотажа и хаоса, то есть в логическом порядке каждый будет обследован и подготовлен. И человек четко будет знать, когда у него будет выполнена операция».

В целях безопасности потоки пациентов разделены. Пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию будут принимать отдельно.



Плановым пациентам при подготовке к операции нужно будет, кроме направления и стандартных анализов, сдать еще и тест на COVID. Он действителен три дня. Кроме того, не должно быть респираторных симптомов. В Областной больнице требования к поступающим на плановое лечение такие же, но кордоны безопасности они начинают проходить в поликлинике.



Александр Чумак, зам. главврача по хирургии Орловской областной клинической больницы: «Больные осматриваются профильным врачом консультативной поликлиники, записываются на прием и по направлению из региональных поликлиник поступают на консультацию. Должны быть также анализы узких специалистов при наличии хронических заболеваний. К этому будут повышенные требования, потому что в условиях пандемии любая соматическая патология - сахарных диабет, тяжелая сердечная недостаточность - дополнительное препятствие для оказания плановой помощи».

Экстренные больные по-прежнему проходят входные фильтры и обсервацию. В детской больнице НКМЦ имени Круглой плановый прием пациентов начнется 11 августа. Однако медики советуют хорошо взвесить необходимость срочного планового лечения и обсудить это с врачом.





Елена Литинская

10 августа 2020 года



