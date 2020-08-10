РАНХиГС вошла в ТОП-20 Национального рейтинга университетов

Один из филиалов Академии находится в Орловской области.



Международная информационная группа «Интерфакс» представила XI ежегодный Национальный рейтинг университетов (НРУ) за 2020 год. В рейтинг вошли 337 вузов России. Рейтинг дает оценку по шести направлениям работы вузов: качеству образования, известности, научной и предпринимательской деятельности, уровню социализации и интернационализации в учреждении.

Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), филиал которой находится в том числе и в Орловской области, является участником топовой двадцатки.



Сейчас выпускники российских школ подают документы в вузы.



О приемной кампании Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС рассказала заместитель директора Наталья Поповичева.

