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Между правительством Орловской области и Россотрудничеством подписано соглашение о взаимодействии

Документ подписали губернатор Андрей Клычков и руководитель
Россотрудничества Евгений Примаков.


Предметом Соглашения является взаимодействие сторон, направленное на развитие международных связей Орловской области в научно-технической, образовательной, культурной и деловой сферах.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Соглашение предусматривает, в том числе и реализацию проекта по созданию в Орле центра сквозного образования, который позволит увеличить количество иностранных студентов в регионе, а также даст им возможность окунуться в русскую культуру, ее традиции и язык».

Взаимодействие в рамках соглашения будет включать в себя распространение в иностранных государствах информации, направленной на ознакомление с научным, культурным и социально-экономическим потенциалом Орловской области, популяризацию, продвижение и поддержку русского языка в иностранных государствах, привлечение иностранной молодежи для обучения в орловских в профессиональных образовательных организациях и вузах, содействие экспорту образовательных услуг образовательных организаций, расположенных на территории Орловской области, проведение совместных мероприятий, направленных на поддержку соотечественников за рубежом и взаимодействие с объединениями соотечественников за рубежом, сообщает информационный портал Орловской области.


Орловское Информбюро
10 августа 2020 года
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