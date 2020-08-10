Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Еще в одном соцучреждении области произошло заражение ковид-инфекцией.



- Сегодня в больницах региона начался прием плановых больных.



- Между правительством региона и Россотрудничеством подписано соглашение. Оно поможет продвигать достижения региона в иностранных государствах и привлекать молодежь в наши вузы.



- В Свято-Успенском монастыре открыли новую часовню в честь святого-исцелителя и покровителя врачей.



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Вести-Орёл

10 августа 2020 года



