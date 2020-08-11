В Орле при Свято-Успенском монастыре открылась часовня во имя великомученика и целителя Пантелеимона Чин освящения совершил митрополит Орловский и Болховский Тихон.





Целитель Пантелеимон - один из самых почитаемых святых в России. Православные христиане обращаются к нему за помощью при болезнях, молятся за исцеление родных, близких. Обращаются к нему за духовной поддержкой и медики - как к покровителю врачей. И совсем не случайно, что чин освящения прошел именно в день памяти великомученика.





Возводить часовню начали осенью 2017 года, и вот спустя практически три года она распахнула свои двери не только для жителей нашего региона, но и всех паломников, которые посещают Орловщину. Работать часовня будет без выходных с 7:00 до 19:00.





Юлия Опанасюк

11 августа 2020 года



