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В Орле при Свято-Успенском монастыре открылась часовня во имя великомученика и целителя Пантелеимона

Чин освящения совершил митрополит Орловский и Болховский Тихон.


Целитель Пантелеимон - один из самых почитаемых святых в России. Православные христиане обращаются к нему за помощью при болезнях, молятся за исцеление родных, близких. Обращаются к нему за духовной поддержкой и медики - как к покровителю врачей. И совсем не случайно, что чин освящения прошел именно в день памяти великомученика.


Возводить часовню начали осенью 2017 года, и вот спустя практически три года она распахнула свои двери не только для жителей нашего региона, но и всех паломников, которые посещают Орловщину. Работать часовня будет без выходных с 7:00 до 19:00.


Юлия Опанасюк
11 августа 2020 года
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