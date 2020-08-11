Недобросовестным родителям не дали забыть о детях Региональное УФССП обнародовало данные о работе в текущем году.





За первое полугодие в отношении лиц, пренебрегающих родительским долгом, дознавателями было возбуждено 163 уголовных дела по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей». Такие строгие меры применяются в случае злостного уклонения от выданных ранее предписаний и подразумевают в том числе и тюремное заключение.



Всего по июль текущего года за неуплату алиментов осудили 146 человек, из которых 32 отправились за решетку – сообщает пресс-служба УФССП.





Артём Ежаков

11 августа 2020 года



