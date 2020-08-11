Орловцы стали меньше жаловаться Количество обращений граждан в региональное управление Роспотребнадзора уменьшилось более чем на четверть.





За первое полугодие 2020 специалистами по защите прав потребителей была зарегистрирована 1121 заявка, половина из которых касалась нарушения прав орловцев в сфере оказания услуг, а жалобы на услуги ЖКХ составили почти четверть обращений. Гораздо меньше граждане жаловались на услуги связи и финансовую деятельность, а также бытовое обслуживание и туристические услуги – сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.





Артём Ежаков

11 августа 2020 года



