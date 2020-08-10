«Мост движется постоянно» - Андрей Клычков Глава Орловской области рассказал о том, что происходит на мосту Дружбы. Пояснения руководитель региона дал во время прямого эфира в социальных сетях.





Андрей Клычков: «Подрядчик более чем на четыре месяца раньше завершил работы. И вот та фотография ямы разошлась по всем соцсетям. Люди обсуждали перспективы. На самом деле, те швы, которые заливали - неоднократно меняли и состав материала, который идет на эти швы, потому что эти швы движущиеся, мост движется постоянно. Он не может быть монолитным с точки зрения процесса движения. Подрядчик изначально говорил, что потребуется подбор материала, чтобы он выдерживал и высокие и низкие температуры. Все это будет делаться. Но потом, как это у нас бывает, когда все плохо – напишут, что все плохо. Когда все хорошо, никто ничего не напишет. Да и слава богу».





Анастасия Дорохова

10 августа 2020 года



