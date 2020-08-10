Андрей Клычков: «Есть риск увеличения количества зараженных»

Андрей Клычков:
«Несмотря на все уговоры, на то, что мы просим людей соблюдать меры безопасности, у нас есть заражения
внутри трудовых коллективов, семейные очаги. Есть риск, что у нас возможно увеличение количества зараженных. Все считают, что мы победили коронавирус и не нужно ни маски, ни перчатки использовать. Это, к сожалению, приводит к негативным показателям. У нас на этой неделе впервые за последний месяц количество заболевших превысило число выздоровевших: 240 против 214 человек. За неделю скончалось трое».