Андрей Клычков: «Есть риск увеличения количества зараженных» Губернатор Орловской области предупреждает жителей региона о важности соблюдения мер безопасности.





Андрей Клычков: «Несмотря на все уговоры, на то, что мы просим людей соблюдать меры безопасности, у нас есть «Несмотря на все уговоры, на то, что мы просим людей соблюдать меры безопасности, у нас есть заражения внутри трудовых коллективов, семейные очаги. Есть риск, что у нас возможно увеличение количества зараженных. Все считают, что мы победили коронавирус и не нужно ни маски, ни перчатки использовать. Это, к сожалению, приводит к негативным показателям. У нас на этой неделе впервые за последний месяц количество заболевших превысило число выздоровевших: 240 против 214 человек. За неделю скончалось трое».

Руководитель региона также отметил, что в данный момент на стационарном лечении находятся 215 человек. К аппаратам ИВЛ подключены трое взрослых и один ребенок. Сняли с наблюдения 16721 человека, на самоизоляции – 1456 человек. В данный момент в регионе свободно 315 коек - занято – 463. 189 коек были переведены из ковидных – в обычные.





Анастасия Дорохова

10 августа 2020 года



