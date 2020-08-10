В Богдановском доме-интернате анонсирована проверка после вспышки в учреждении коронавирусной инфекции Об этом рассказал сегодня в прямом эфире в своих сетевых аккаунтах в губернатор Орловской области Андрей Клычков.





Андрей Клычков: «Сегодня «Сегодня подтвердился диагноз у 24 сотрудников и 1 пациента. Последние три дня проводим тестирование всех сотрудников и всех, кто там находится. Ситуация вообще, конечно, удивительная. Смена началась 29 июля, все сотрудники зашли туда с отрицательным тестом. И выявили источник заражения. Это приводит к тому, что мы сейчас будем тотально всех проверять, выявлять. Но, конечно, ситуация крайне сложная. Поручил провести полное расследование не только по этому учреждению, но и максимально увеличить контроль по всем учреждениям. К сожалению, все расслабились. Считают, что все всё победили».





Анастасия Дорохова

10 августа 2020 года



