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Орловские школьники будут меньше бегать по коридорам

С сентября в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора будут сокращены перемещения школьников между классами. Комментарий губернатора Орловской области Андрея Клычкова.


 Андрей Клычков:  «С 17 августа в полном режиме открываются детские сады. Сейчас уже более пяти тысяч детей находятся в дежурных группах. После 17 августа детские сады в полном режиме начнут работать. Все, кто хотят, могут водить туда детей - в свои группы, как и было раньше. С 1 сентября мы запускаем стандартное начало учебного года. Линейки будут проводиться в несколько другом режиме. Общей линейки для всех классов не будет. В сельской местности, где мало детей, будет в обычном порядке. Вопрос перемещения по школе будет решаться по рекомендациям Роспотребнадзора. Будут сокращены переходы по классам, за исключением профильных предметов, как например химия или информатика. Дети в школах в масках сидеть не будут. Именно для этого делается так, чтобы дети меньше пересекались с другими коллективами. Но и соответственно будет проводиться контроль температуры, контроль состояния здоровья, чтобы в случае необходимости выявлять какие-то отклонения».



Анастасия Дорохова
10 августа 2020 года
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