Орловцев беспокоит третье воскресенье сентября Это выяснил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях.





Несколько вопросов пользователей касались 20 сентября. Орловцы опасаются, что именно в этот день будет возвращена самоизоляция.



Андрей Клычков: «Пишут про 20 сентября. Я, наверное, ни в теме этих обсуждений. «Правда ли, что никто не будет учиться с 20 сентября по 25 января?» А зачем тогда начинать 1-го? Мы не планируем вводить никаких жестких мер. Наоборот, я всем из раза в раз говорю: носите маски, обрабатывайте руки, и все у нас будет хорошо».





Анастасия Дорохова

10 августа 2020 года



