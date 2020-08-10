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Орловцев беспокоит третье воскресенье сентября

Это выяснил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях.


Несколько вопросов пользователей касались 20 сентября. Орловцы опасаются, что именно в этот день будет возвращена самоизоляция.

Андрей Клычков: «Пишут про 20 сентября. Я, наверное, ни в теме этих обсуждений. «Правда ли, что никто не будет учиться с 20 сентября по 25 января?» А зачем тогда начинать 1-го? Мы не планируем вводить никаких жестких мер. Наоборот, я всем из раза в раз говорю: носите маски, обрабатывайте руки, и все у нас будет хорошо».



Анастасия Дорохова
10 августа 2020 года
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