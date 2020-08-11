Чуть больше тысячи орловцев отправились служить в Вооруженные силы страны План на весну выполнен полностью. Перед отправкой все призывники были протестированы на коронавирус.





Итоги кампании подводили на аппаратном совещании у губернатора. Не появились в призывных комиссиях всего два человека. Ещё один проигнорировал отправку. Со всеми уклонистами будет проведена необходимая работа к осеннему призыву.



Особенностью завершившейся кампании стало то, что она стартовала позже обычного - в середине мая. Термоконтроль и дезсредства на КПП, социальная дистанция во дворе и в кабинетах у медиков - всё это стало неотъемлемой частью работы комиссий. Также первые две недели в армии призывники находились на карантине.



Сергей Старков, военный комиссар Орловской области: «Норма призыва, установленная штабом округа на весенний призыв 2020 для Орловской области, составляла 1040 человек. Задание было выполнено. Было призвано и направлено для прохождения военной службы 1040 человек - 100% от наряда».





Антон Киселёв

11 августа 2020 года



