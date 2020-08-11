Мост Дружбы разгрузил автодвижение в центре Орла Орловцы поделились впечатлениями с нашим корреспондентом.





По мосту начали ходить и рейсовые автобусы - два маршрута. И пока на их движение нареканий не было.



Орловец Евгений Харыбин живет в Железнодорожном районе. По его словам, за реконструкцией моста Дружбы следил лично. Для контрольного тестирования выбрал велосипед.



Евгений Харыбин, житель г. Орла: «Я все время присутствовал при строительстве, даже когда траншеи копали. Ребята добросовестно работали!».

Мост Дружбы после капитального ремонта открыли неделю назад. Водители, с которыми удалось пообщаться нашей съемочной группе, рады, что центр Орла немного разгрузили. Отмечают, что мост стал шире. Единственное нарекание - пешеходная зона. По мнению орловцев, ее стоило поднять выше - и грязь из-под колес будет меньше лететь на пешеходов, и в случае аварии они не пострадают.



Вернулись на свои маршруты и автобусы: № 25 – «Ливенская АЗС - школа 50» и № 3 – «Ливенская АЗС – Госуниверситет».



Стоит напомнить, что пользоваться общественным транспортом можно при соблюдении санитарных норм - маски обязательны как для водителей, так и для пассажиров. При отсутствии маски придется заплатить штраф. Масочный режим в Орловской области продлен до 31 августа.





Юлия Опанасюк

11 августа 2020 года



