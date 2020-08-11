Орловский сталепрокатный завод первым в России освоил создание нового вида крепежа – полнорезьбовой шпильки Обучение происходило в рамках инвестиционного проекта по импортозамещению.





Область применения выученной технологии широка - она применяется в строительстве для соединения металлоконструкций. Новая технология предполагает использование крепежа с углом в 60 градусов, и считается более надежной по сравнению с аналогичными крепежами в 30 градусов. Освоение проекта обошлось почти в 59 миллионов рублей – сообщает портал правительства Орловской области.





Орловское Информбюро

11 августа 2020 года



