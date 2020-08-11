Ливенцу предстоит ответить за оскорбление полицейского Уголовное дело, возбужденное в отношении 26-летнего местного жителя, передано в суд.





Обвиняемому инкриминируется использование ненормативной лексики в адрес сотрудника полиции, осуществленное в грубой форме и в присутствии постороннего лица. Помимо этого привлекаемый гражданин нанес несколько ударов по стеклу и двери МО МВД России «Ливенский». Прямую трансляцию инцидента подсудимый вел в одну из соцсетей – сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета РФ.





Орловское Информбюро

11 августа 2020 года



