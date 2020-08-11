В Орловской области скончался еще один человек, заболевший коронавирусной инфекцией Всего в регионе с начала наблюдений выявлено 6068 случаев коронавирусной инфекции.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 11 августа выявлено 52 новых случая заражения COVID-19.



Число больных в настоящее время – 1287. Выздоровели – 4686. Умерло - 95.





Орловское Информбюро

11 августа 2020 года



