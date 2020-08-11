«Вспышки в медучреждениях, к сожалению, неизбежность» - Иван Залогин о положении дел в больницах Орловской области Пояснения глава департамента здравоохранения Орловской области дал сегодня во время онлайн брифинга.





Иван Залогин: «Были вспышки не во всех медучреждениях. Вспышки в медучреждениях, к сожалению, неизбежность. В настоящее время ковид-инфекция циркулирует, риск заноса в медучреждениях сохраняется. Это происходит по разным причинам, но анализируя последние ситуации, можно сделать вывод о том, что мы все уже устали от этой ситуации. Та настороженность, которая была раньше, она снижается. Поэтому у нас в каждой медорганизации проводится работа с коллективами, где предупреждается об ответственности. Говорим о том, что нельзя скрывать случаи заболевания, даже в семье. Необходимо говорить администрации, чтобы та в свою очередь принимала решение о временном отстранении».





Анастасия Дорохова

11 августа 2020 года



