С начала месяца около десятка орловцев охотились не по правилам Полицейские совместно с сотрудниками Орелоблэконадзора продолжают профилактическую операцию «Браконьер».





Нынешний рейд был произведен на территории Шаблыкинского и Хотынецкого районов. По результатам проверок в отношении семерых граждан были составлены административные протоколы по статье 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира».



Операция направлена на пресечение нарушений в экологической сфере и продолжится в регионе до 28 августа – говорится в сообщении пресс-службы регионально МВД.





Артём Ежаков

11 августа 2020 года



