Почему в Орловской области растет количество заболеваемости коронавирусом? На этот вопрос глава департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин ответил во время онлайн-брифинга.





Иван Залогин: «Если раньше мы боролись с «завозным» вирусом, то сейчас – вирус циркулирует в нашем регионе. Принятие всех мер предосторожности - обработка рук, поверхностей, проветривание соблюдение дистанции, ношение масок – при соблюдении всего этого количество выявляемых случаев будет снижаться. Рост в последнее время связан с тем, что многие правилами этими пренебрегают».

Напомним, сегодня в Орловской области было зафиксировано 52 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, в списке погибших – еще один житель региона.



Масочный режим в Орловской области продлен до 31 августа.





Анастасия Дорохова

11 августа 2020 года



