Стало известно, когда в Орловской области появится вакцина от коронавируса Ответ дал глава департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин сегодня во время онлайн-брифинге.





Иван Залогин: «Мы ожидаем вакцину в сентябре-октябре. В сентябре мы будем более точно понимать сроки появления вакцины в нашем регионе. Она будет однозначно бесплатной».

Как отметил Залогин, в числе первых будут прививаться медицинские работники, работники образования, а также сотрудники экстренных и аварийных служб, которые участвуют в поддержании жизнедеятельности региона. Будут вакцинировать и тех, кто входит в группу риска.





Анастасия Дорохова

11 августа 2020 года



