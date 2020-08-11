Дома многодетных орловцев обезопасили от пожара В их жилищах установили противопожарные датчики.





В соответствии с Постановлением Правительства Орловской области от 18 ноября 2019 года № 640 «Об утверждении порядка предоставления отдельным категориям граждан меры социальной поддержки по обеспечению их автономными пожарными извещателями» в Хотынецком и Знаменском районах в домовладениях многодетных семей были установлены пожарные извещатели. Гражданам объяснили правила использования новой аппаратуры и напомнили о необходимости следования правилам пожарной безопасности – сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.





Артём Ежаков

11 августа 2020 года



